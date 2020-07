Ce début juillet, la banque ING a annoncé le déménagement de son distributeur de billets situé au centre du village d’Anhée vers la ville de Dinant. C’est une très mauvaise nouvelle pour Anhée car cela signifie qu'il n’y aura plus aucun distributeur automatique de billets sur son entité.

“Chaque citoyen devrait pouvoir retirer de l’argent de son compte bancaire à une distance raisonnable de chez lui. C’est la base d’un service public de qualité.” explique la sénatrice Ecolo France Masai qui a interrogé en ce début de semaine le Ministre Philippe De Backer, compétent sur ce sujet, afin de savoir quand et comment B-Post planifie de répondre à ce problème en tenant compte des réalités de terrain.

Pour les anhétois·e·s, les distributeurs automatiques les plus proches se situent respectivement à Yvoir (2,5 km) et à Dinant (6,7 km). Autrement dit, les habitants d’Anhée devront vraisemblablement prendre leur voiture,ou faire entre 30 min à 1h de marche, pour se procurer de l’argent liquide. En province de Namur, les villages comme Vresse-sur-Semois, Havelange n’ont aucun distributeur à 20, voire 30 km à la ronde. Et à l’échelle du pays, 7 communes sont dépourvues de distributeurs et 13 comptent un distributeur assuré par la poste, mais avec un accès limité dépendant des horaires d’ouverture. Sur ces 20 communes, 17 sont situées en Wallonie. Depuis 2017, Bpost est appelé, à la demande d’Ecolo, à garantir la présence d'un distributeur automatique de billets dans chaque commune de Belgique.

“ Le maintien d’un distributeur de billets dans une commune rurale comme Anhée contribue au maintien de la vie sociale locale et de ses activités. Il faut tout faire pour conserver les distributeurs de billet au coeur des villages !” explique Steve Tonneaux, Conseiller communal à Anhée, qui ne manquera pas de poser une question au collège à ce sujet au prochain Conseil communal.

France Masai conclut : “Il y a selon moi urgence d’activer le dispositif de maintien de services public intégré dans le contrat de gestion de Bpost concernant les distributeurs automatiques de billets. Cela touche directement le quotidien de nos citoyen·e·s, et par là-même, la vie sociale et la vitalité des communes rurales !”