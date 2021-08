Depuis de nombreux mois, le PS s’est aussi mobilisé pour qu’une attention particulière soit portée à la concertation sociale et qu’un accord global soit conclu entre la Province de Namur et les représentants des travailleurs en vue d’assurer la viabilité financière à long terme du Domaine, de donner des réponses et des perspectives claires au personnel et de pérenniser l’accessibilité du Domaine de Chevetogne, sa sécurité, et les services rendus par les travailleurs aux milliers de familles qui fréquentent chaque année le Domaine de Chevetogne, et pour lesquelles le Domaine est parfois l’un des seuls loisirs de qualité financièrement accessible. "En juin, sans aucune vision stratégique, la majorité provinciale MR-CDH-défi a décidé la mise en régie autonome en balayant au passage d’un revers de la main le protocole actuel de désaccord sur cette régie conclu par 3 organisations syndicales : la CGSP, la CSC-services publics et le SLFP. En juillet, sans surprise, le Centre régional d’Aide aux Communes (CRAC) et le Gouvernement wallon ont déploré le manque de motivation du Collège dans la mise en régie et l’absence de projet stratégique de la Province de Namur pour Chevetogne. Plus que jamais, la minorité socialiste appelle la majorité provinciale à privilégier l’intérêt général et les principes élémentaires de bonne gouvernance."

Et le PS d'annoncer : "Ce vendredi, nous interpellerons à nouveau la majorité provinciale pour qu’elle adopte au plus vite les axes stratégiques du projet « Musée Vert », qu’elle relance une dynamique de concertation sociale et qu’elle active un Groupe de travail ouvert à toutes les forces vives pour déterminer sans tarder l’organisation future du Domaine et les initiatives de soutien à destination des 37 communes de la Province en vue de favoriser la perméabilisation des sols, et ce, en collaboration avec GISER (Gestion Intégrée Sol – Erosion – Ruissellement du Service public de Wallonie)."

Dans un communiqué, le Groupe PS condamne les errances de la majorité provinciale dans la gestion du Domaine de Chevetogne et appelle les 4 députés de la Province de Namur à tirer toutes les leçons de l’urgence climatique et de la décision du Gouvernement wallon de s’opposer à la mise en régie ! "