Coup d’œil sur les événements qui rythmeront cette année 2020.

Avec plus de 400.000 visiteurs par an et une croissance annuelle de 3,6% depuis 2013, le Domaine Provincial de Chevetogne est l'un des pions touristiques les plus importants de la région. « Désormais, 68 communes sont partenaires et proposent nos vignettes à tarif préférentiel », explique le député provincial Jean-Marc Van Espen. La saison commencera officiellement le dimanche 29 mars, jusqu'au 11 octobre. Tour d'horizon des événements phares.

Journée Victor de la littérature (Samedi 25/04). Cet événement participatif en est déjà à sa troisième édition. Des récitants d’un jour seront présents au Domaine pour réciter un texte qu'ils ont écrit. Au coin d’un arbuste, à la fin d’un sentier ou encore au bord des étangs. « On aura une centaine de récitants », précise Jean-Marc Van Espen. L’événement se veut caritatif puisque les recettes du jour seront intégralement reversées au Fonds Victor, qui vise la promotion de la lecture chez les adolescents.

Salon Passion Robinson (Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai). Il s'agit d'un des événements les plus populaires du Domaine qui en est déjà à sa 14e année. Il rassemble une trentaine de constructeurs belges et français de cabanes, yourtes, roulottes, tentes et autres habitats. « C'est une façon de faire découvrir les habitats insolites. En 2019, on a eu 6.273 visiteurs sur le week-end », explique Jean-Marc Van Espen.

Fous de jardin (Samedi 16 et dimanche 17/05). Après une première édition satisfaisante en 2019 qui a attiré 2.286 personnes, le Domaine remet le couvert. Il s'agit du rendez-vous de ceux qui ont la main verte ou qui sont tout simplement curieux au sujet de la nature.

La fête de Jardins et loisirs (Dimanche 24/05). Cette journée sera une nouvelle fois consacrée au jardinage. Les exposants présenteront au public des fleurs, plantes, vêtements et outils de jardinage, piscines, saunas, barbecues et du mobilier de jardin.

Week-end Martine (Dimanche 31/05 et lundi 1er juin). Il s'agit du plus ancien événement du Domaine qui en sera, lui, à sa 18e édition. Divers ateliers et activités seront proposés autour de cette héroïne pour enfant. « Le Domaine est la destination idéale des familles et c'est encore plus vrai lors de ce week-end », lance t-on à Chevetogne.

Garden Party (Samedi 26/09 de 14h à 20h). La Garden Party est de retour. Créée l'an dernier à l'occasion des 50 ans du Domaine, elle a eu son petit succès. Tous les Namurois y sont conviés. L'entrée est gratuite.

Parallèlement à ces événements, les rendez-vous du dimanche sont toujours d'actualité avec les Rendez-vous nature (découverte avec un guide nature) et Matins câlins, Matins jardins (balade dans les jardins sur un air de jazz).