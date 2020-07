Depuis lors, un programme de réintroduction du sonneur à ventre jaune a vu le jour. Il est issu d’un partenariat entre Natagora, le DNF et la Défense. Ainsi, entre 2009 et 2012, 7.805 têtards (issus de la population sauvée du Sart-Tilman) ont pu être relâchés dans la plaine d’exercices du camp militaire de Marche-en-Famenne. En 2019, le projet Life in Quarries a amorcé une collaboration entre le SPW-DNF, Natagora et le Domaine des Grottes de Han pour lancer un programme de réintroduction de ce petit crapaud au ventre coloré dans des carrières. En effet, les carrières sont un lieu de vie propice à l’espèce et représentent une opportunité unique pour son développement. En complément des autres projets en cours, l’apparition « assistée » d’une nouvelle population de sonneurs favorise le redéploiement de l’espèce en région wallonne.

C’est dans ce contexte que le Domaine des Grottes de Han a accueilli 8 sonneurs à ventre jaune adultes dont 4 mâles et 4 femelles dans le but d’assurer leur reproduction pour les réintroduire en pleine nature, dans des carrières. Des infrastructures y ont spécialement été conçues pour l’espèce qui y évolue sous le regard vigilant des soigneurs du Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han. Et les efforts conjoints se soldent par une belle réussite ! Grâce à une première session de reproduction, 46 têtards ont pu goûter à la liberté ce 29 juin dernier. Et ce jeudi 9 juillet, 57 têtards, nés il y a 5 semaines, ont également été relâchés en pleine nature, dans une partie de carrière en région liégeoise.