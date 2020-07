2020 est une année particulière pour le Domaine qui fête 2 anniversaires : les 125 ans de la Société des Grottes de Han et les 50 ans de son Parc Animalier !

Le contexte ne permettant pas de grandes festivités, le Domaine tient à célébrer ce double anniversaire avec une kyrielle de nouveautés à découvrir cet été au cœur de ce site naturel exceptionnel.

Une exposition sur les 125 ans de la Société et les 50 ans du Parc. Installée dans la Plaine de Dry Hamptay, cette exposition est dédiée aux 2 anniversaires que le Domaine fête cette année. La partie consacrée aux 125 ans de la Société Anonyme de la Grotte de Han illustre à l’aide d’affiches anciennes les points forts de la visite de la Grotte au cours de cette période. Les 50 ans du Parc Animalier sont quant à eux mis à l’honneur par une série de panneaux retraçant son histoire depuis la naissance du projet dans les années ’60 jusqu’à aujourd’hui.

Scénarisation du Sentier pédestre. Plusieurs aménagements ont été réalisés cette année sur le Sentier pédestre. Ils s’inscrivent dans une démarche continue de scénarisation depuis la création du Sentier en 2012 dont l’objectif est de rendre l’expérience du visiteur plus interactive, plus ludique, plus immersive. Parmi les nouveautés : de nombreuses œuvres d’art (taillées dans la pierre ou sculptées à la tronçonneuse) jalonnent le parcours. Mais aussi le Sentier de l’écureuil et son parcours d’agilité. Un espace particulièrement apprécié des enfants. Ils y grimpent, sautent, courent… comme le petit rongeur roux ! 2 sentiers thématiques aménagés et déclinés autour du loup voient aussi le jour. Ils invitent à découvrir un peu plus cet animal légendaire et mystérieux. Trois têtes de loups géantes, magnifiques sculptures végétales, viennent d’y prendre place et décorent l’endroit. Une cabane biscornue s’y est également installée et évoque quelques contes de fées à ceux qui ont l’envie d’y pénétrer.De nombreux modules, panneaux interactifs voient le jour : de précieux supports à manipuler, à toucher pour en savoir un peu plus sur les animaux du Parc. Ils apportent un côté ludique à la promenade.

Des expériences exclusives et des visites thématisées à l’Aube ou au Crépuscule sont organisées. Des balades exclusives dans la Grotte ou dans le Parc sont proposées aux visiteurs cet été. Elles ont lieu à l’aube ou au crépuscule, en tout petits groupes, et promettent de vivre une expérience magique, en toute intimité, dans ces lieux d’exception. Encadrée par un Ranger, chaque balade offre la chance à quelques privilégiés de partager un moment unique avec la Nature. Sentir, toucher, voir, entendre… une balade qui réveille les sens, titille la curiosité, enrichit les connaissances… Parmi les thématiques : les grands prédateurs, les loups, les ours, ...Des balades gourmandes et en musique seront aussi mises sur pied.

Plus d’infos sur www.grotte-de-han.be.