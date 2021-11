Lors de sa réunion de ce vendredi, le conseil provincial a validé une nouvelle grille tarifaire pour le domaine provincial de Chevetogne.

Le province de Namur indique : "Sur le plan administratif, le Domaine de Chevetogne, devenu régie ordinaire, n’en reste pas moins dans le giron provincial. Pas de personnalité juridique distincte mais une plus grand liberté d’action, avec un plan de gestion – et donc des guidelines quant à la nature et l’étendue des tâches de service public qu’elle devra assumer, ainsi que les modalités d’évaluation – renouvelable tous les 3 ans. Les membres du personnel de la régie restent quant à eux des agents provinciaux, avec les mêmes droits et obligationslui permettra de remplir les missions et objectifs repris dans le plan de gestion. L’existence d’un budget propre distinct du budget provincial permettra également d’avoir une meilleure vue sur les chiffres (dépenses et recettes) et une parfaite maîtrise des coûts en temps réel. Un plan financier est également établi pour les années 2022-2026 : il permet de visualiser les perspectives budgétaires de la régie."

Et de poursuivre : " Sur le plan tarifaire, les cartes sont totalement rebattues avec, notamment, l’apparition de droits d’entrée différentiés suivant la période de l’année. Trois types de tarifs font leur apparition : Nature, Loisirs et Fun . Le nouveau système sera d’application pour toute l’année civile à dater du 2 avril 2022, la gratuité étant maintenue pour toute une catégorie de personnes dont les enfants de moins de 6 ans accompagnant leur famille."

Une nouveauté à noter côté hébergement : la mise en place d’une procédure de réservation en ligne – celle-ci s’assortit d’une nouvelle grille tarifaire, le prix de la location touristique s’adaptant aux périodes prises en compte pour fixer l’entrée au domaine.

Parallèlement, le domaine élargit sa gamme d’animations. De nouvelles activités à destination des groupes d’adultes et des familles ont été réfléchies durant les saisons 2020-2021 et l’offre existante a encore été étoffée : escape game, team building en autonomie ou avec encadrement, journées d’entreprise et colloques d’automne.