Des nuitées insolites dans des bulles en bord de Lesse, c’est le nouveau concept que proposent Valentine Falaise et Augustin Rouard au travers de Lesse’Capade Céleste. "C’est nouveau, on n’ouvre qu’à partir du 22 avril", explique Valentine Falaise. "J’ai vu cela dans une télé-réalité. Passionnée par l’hôtellerie et l’Horeca, je cherchais mon truc à moi. Mon mari et moi sommes des gens de projets. Quand on a une idée, on fonce. Celle-ci, on l’a eue fin janvier." Deux bulles seront proposées. "Une qui peut accueillir deux personnes et une seconde qui peut en accueillir quatre, comme deux adultes et deux enfants par exemple. On voulait que notre projet profite à des familles qui veulent passer un moment qui sort de l’ordinaire."

L’emplacement, à Houyet, est idéal. "On est en bord de Ravel, super pour les enfants et pour les promenades, dans les bois et en bord de Lesse. On a aussi une parcelle voisine avec deux chèvres, idéal aussi pour les enfants."

Dans les différents services proposés, le couple a joué la carte du local. "Les bulles viennent de Profondeville. L’intérieur sera quant à lui entièrement équipé à partir de produits de commerces de la région. Même constat pour les activités proposées . "On travaille avec un guide nature, également apiculteur, de la région. On propose des balades découvertes, ou axées autour de ses ruches. Pour la location des VTT, on collabore avec Ardenne Vélo à Houyet et avec Avinturi pour les randos en VTT et trottinette électrique." Les repas sont également locaux. "On propose soit une planche des saveurs de la région qui vient du Comptoir de Jeanne, soit un service traiteur de la région ou la venue d’un chef qui vient cuisiner dans la bulle avec son matériel."

À un deux semaines du Jour-J, le carnet de réservation se remplit petit à petit. "On ne fera le shooting photo que le 13 avril mais nous avons déjà 10-15 réservations qui s’étalent jusqu’en septembre", poursuit Valentine. Soucieux d’ouvrir dans les meilleures conditions, le couple fera tester ses deux bulles le 17 avril. Les nuitées sont à gagner via un concours qu’ils ont lancé sur leurs pages Facebook et Instagram "Lesse’Capade Céleste".

