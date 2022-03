Un enfant de huit ans a perdu la vie, dimanche vers 12h30, dans un accident à hauteur de Pessoux (Ciney), dans le sens Ciney vers le Luxembourg, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart. L'enfant se trouvait dans une voiture qui a, pour une raison encore inconnue, percuté un tracteur.

Les pompiers de la zone Dinaphi des casernes de Dinant et Ciney se sont rendus sur place avec deux autopompes, une ambulance, un véhicule de balisage et un officier. L’hélicoptère de Bra-sur-Lienne est aussi intervenu sur place. Le parquet de Namur a été avisé des faits et doit se rendre sur place.