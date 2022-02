Un drame a secoué tout un quartier, dans la nuit de dimanche à lundi, à Ciney. Pour une raison encore inconnue, un véhicule a effectué une sortie de route, rue de St-Hubert. Une sortie de route aux lourdes conséquences. L'accident a, en effet, a provoqué une fuite de gaz et un important incendie. La voiture et plusieurs bâtiments ont pris feu. Les pompiers des casernes de Ciney, Yvoir et Dinant se sont rendus sur place avec trois autopompes, une citerne et une auto-échelle. Les pompiers de Marche-en-Famenne et de la zone Nage sont intervenus en renfort avec deux citernes. Trois ambulances et un SMUR ont aussi été dépêchés sur les lieux. « Une partie du quartier a été évacuée. Ces personnes ont été prises en charge par la commune de Ciney. Plusieurs personnes devront être relogées », a précisé Patrice Liétart.

Néanmoins, une personne manquait à l'appel durant l'évacuation. Peu avant 3h00 du matin, on apprenait que son corps avait été retrouvé sans vie dans les décombres de l'habitation. Deux autres personnes, à savoir la conductrice de la voiture et l’occupant d’une des maisons voisines, victime d’un malaise, ont été prises en charge par les ambulanciers.