Faillite de Duvivier : un centenaire s’éteint à Rochefort Dinant - Ciney Grégory Piérard © D.R.

" Depuis ce 7 janvier et malgré tous nos efforts, nous avons dû cesser définitivement toutes nos activités", tel était le message laissé sur les réseaux sociaux par les établissements Duvivier ce jeudi soir. Un aveu de faillite qui fait l’effet d’une petite bombe à Rochefort et ses environs. La société était une institution dans la région et avait d’ailleurs fêté ses 100 ans en 2016.