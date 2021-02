Un chantier visant à réhabiliter l'autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne et portant uniquement sur les voies en direction d'Arlon débutera ce vendredi 26 février en soirée, annonce mercredi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Ce chantier, de près de 7 kilomètres, s'étendra de la sortie n°22 Rochefort, à la sortie n°22 A "Lavaux-Saint-Anne".

Il permettra de réhabiliter complètement la voirie qui supporte le trafic vers Arlon et de remplacer les séparateurs de trafic en béton de la berme centrale. Le pont qui surplombe la Lesse, compris sur ce tronçon, sera également réhabilité, de même que la partie circulée de l'aire de Wanlin qui restera cependant accessible.

Dès ce vendredi 26 février en soirée et pendant toute la durée du chantier, les usagers qui circulent en direction d'Arlon ne disposeront plus que d'une seule bande de circulation (basculée à contresens dès le 7 mars prochain) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Quant aux usagers qui circulent vers Namur, ils verront leur vitesse maximale limitée à 90 km/h (ils disposeront toujours de deux voies de circulation mais en bande d'arrêt d'urgence et voie de droite).

Ce chantier devrait être achevé pour la fin de l'année 2021. Il représente un budget de près de 9.000.000 euros HTVA.