Le dossier d’un potentiel déménagement de la billetterie du Domaine des Grottes de Han, une des attractions touristiques majeures de Wallonie, du centre du village de Han vers la plaine du Dry Hamptay oppose depuis plusieurs années les commerçants locaux à la direction du Domaine.

Ecolo rochefort explique : "En effet, ce déplacement réduirait fortement le passage des visiteurs dans la rue des Grottes, qui compte de nombreux commerces, cafés, restaurants et petits hôtels, leur créant un grave préjudice. Cette potentielle nouvelle implantation porterait également atteinte à la qualité paysagère de la plaine naturelle du Dry Hamptay, qui contribue à l’attractivité globale d’un site naturel d’exception. Le 17 avril dernier, un article de presse faisait état de la volonté de l’administratrice générale du Domaine des Grottes de Han de déménager la billetterie en raison des mesures de distanciation nécessaires pour éviter la propagation du Covid-19."

Pour Ecolo, la nécessité de ce déménagement pour raisons sanitaires pose question à plus d’un niveau. "Les visiteurs qui pourront se rendre au parc animalier à partir de ce jeudi 21 mai doivent avoir souscrit une réservation sur le Net et ne devront donc pas faire la file.. Il y a suffisamment de place à proximité de la billetterie pour réguler une éventuelle affluence en réalisant des inscriptions au sol pour s’assurer de la distanciation nécessaire. Le déménagement de la billetterie ne résout pas ces problèmes qui seront simplement déplacés. Il y a lieu de vérifier que les conditions environnementales et urbanistiques soient bien réunies pour ce déménagement. En effet, en janvier 2017, une étude d’incidence a été demandée, mais ses conclusions n’ont jamais été communiquées."

Pour Françoise Lebeau, tout ceci apparaît bel et bien comme une simple opportunité de profiter de la crise du Covid pour faire aboutir dans une visée de long terme un projet présenté dans ce contexte comme temporaire. "Avec l’accord de la commune de Rochefort, un chapiteau a d’ores et déjà été installé au Dry Hamptay, en zone naturelle, pour accueillir les touristes dès ce jeudi. Cette situation devrait être limitée à trois mois, le temps présumé de la crise sanitaire. Pourtant, ce vendredi 15 mai, l’administratrice générale a informé quelques riverains et restaurateurs de sa décision, évoquant déjà une prolongation de l’implantation à toute la saison touristique 2020, voire à celle de 2021. Une situation « temporairement définitive » donc… Rappelons que le déménagement de la billetterie a fait l’objet en 2018 d’une opposition unanime du monde politique rochefortois et qu’une exonération de la taxe sur les spectacles a été octroyée en 2001 au Domaine « à condition qu’il maintienne une politique de développement en parfaite symbiose avec le cadre rural et socio-économique du village de Han-sur-Lesse » (déclaration de l’échevin PY Dermagne, cité par le journal l’Avenir du 27.7.2016) .La situation de l’Horeca est extrêmement fragile en cette période de crise. Les commerçants de Han ont besoin de soutien, et pas de coups de couteau dans le dos. Leur imposer ce projet, qui plus est, sans concertation digne de ce nom, c’est leur plonger la tête dans l’eau à un moment où ils doivent au contraire être largement soutenus."

Ecolo Rochefort demande à ce que la billetterie des grottes soit rapatriée au plus vite vers le centre du village et que les mesures de distanciation physique indispensables soient mises en place dans les bâtiments actuels. Si la commune veut se rendre utile, qu’elle contribue à un aménagement adéquat des lieux plutôt que de soutenir un déménagement qui porte préjudice aux commerçants.