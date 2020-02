L'objectif de cette action : écouter les souhaits et expériences des citoyens à propos du rail et du réseau TEC.

Pour remercier et soutenir les voyageurs qui font le choix des transports en commun, les écologistes seront présents ce jeudi 13 février pour un accueil matinal dans 24 gares et des points d'arrêt TEC en province de Namur.

Ils profiteront de cette action baptisée "Saint Valentrain" pour écouter les souhaits et retours d’expérience des citoyens à propos du rail et du réseau TEC et présenter la position des écologistes par rapport aux enjeux ferroviaires et de mobilité namurois.

Ce sera notamment le cas à Ciney où ils seront présents entre 5h45 et 8h20. “La fermeture du guichet en après-midi est fameux un coup dur pour le service rendu aux citoyens. Certaines opérations sont rendues impossibles puisque l’automate présent ne les permet pas toutes. Mais aussi et surtout, les usagers sont privés de conseils et d’une présence bienveillante, dans une salle d’attente bien tristounette. Nous espérons que cette situation pourra évoluer favorablement », explique François Bouchat, chef de file Ecolo à Ciney, qui regrette le manque d'informations concernant les travaux en cours à la gare de Ciney (allongement des quais et construction d'un passage sous voies). “Il est question d’une nouvelle gare, qui serait située plus près du pont Martin Gray. Mais les usagers et les riverains manquent totalement d’informations sur l’avenir de la gare et de son quartier, de nombreuses questions nous reviennent également sur le maintien d’un parking gratuit.” Les Écologistes ont en ce sens demandé l’ajout d’un point complémentaire à l’ordre du jour du conseil communal de ce lundi 17 février.

La liste des gares où Ecolo sera présent ce jeudi : Andenne, Assesse, Floreffe, Franière, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Lustin, Rhisnes , Mettet, Namur, Profondeville, Sambreville, Sombreffe, Beauraing, Ciney, Couvin,Houyet, Dinant, Godinne, Moustier-sur-Sambre, Philippeville, Rochefort,Walcourt-Berzée, Yvoir, Gedinne, Viroinval, Courrière.