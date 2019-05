Grâce à une information policière, le vol n'a pas été commis.

C'est une affaire peu banale qui a débuté ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Un couple et une dame originaire de la région cinacienne sont poursuivis pour avoir commandité un vol avec effraction chez une personne âgée, à Marche-en-Famenne. Ce dernier n'a pas eu lieu, grâce à une information policière.

Ce mardi matin, seule Isabelle était présente sur le banc des prévenus. Les deux autres, Mike et son épouse Sandra, qui sont pourtant bien connus dans la région de Ciney et qui comptaient commettre le vol, étaient représentés par leurs avocats. La justice reproche à cette dame d'une quarantaine d'années d'avoir fourni l'adresse de son ex belle-mère aux deux autres prévenus afin que ceux-ci commettent un vol. « J'étais en procédure de divorce avec mon mari de l'époque, cela faisait sept ans que ça durait et il y avait des soucis avec ma fille aînée. Je leur ai donné l'adresse pour qu'ils aillent chercher de l'argent », explique t-elle.

La prévenue précisera que deux coffres se trouvaient dans la cave de l'habitation. « C'est une information qui venait de mon ex-mari. J'ai indiqué qu'il y avait deux coffres, que l'un était vide et que l'autre contenait de l'argent. Mais combien et quel était le code ? Ca, je n'en savais rien », poursuit Isabelle qui indique que Mike et Sandra lui avaient déjà demandé plusieurs fois des adresses. « Je travaille pour un bureau d'assurance et ils m'avaient déjà demandé plusieurs fois des adresses de gens fortunés. Mais je n'ai jamais rien donné. Concernant celle de mon ancienne belle-mère, j'étais dans un moment de faiblesse. » Les plaidoiries de la partie civile, de la défense et le réquisitoire du parquet sont prévus le 4 juin, tout comme les auditions de Mike et son épouse, s'ils se déplacent.