La police de la route a eu le nez fin, le 11 juillet dernier, sur la E42 à hauteur de Verlaine (Province de Liège). Des agents ont eu leur attention attirée par une Fiat Panda, immatriculée en France et qui circulait trop lentement. "Lors du contrôle, les deux occupants étaient très nerveux. Ils détenaient des stupéfiants qu’ils ont très vite remis", indique le parquet de Namur. L’un avait une trentaine de grammes d’héroïne, l’autre une petite vingtaine.



Le premier prévenu, qui habite en France et contre qui deux ans avec sursis probatoire ont été requis, a reconnu avoir "un peu" dépanné quelques amis. "Un peu ? La téléphonie montre quand même beaucoup de contacts", a réagi le président. "J’avais quatre ou cinq copains. Je revendais pour récupérer un peu d’argent." L’analyse des caméras ANPR a toutefois mis en évidence 92 trajets effectués par le prévenu, vers Liège entre mars et juillet 2021, où il allait se fournir. "Vous ne vous tromperiez pas de voiture ?", a-t-il demandé. L’homme est d’accord de suivre des conditions pour arrêter de consommer. "Après sept mois de détention préventive, j’ai eu ma dose."

Pour le second par contre, originaire d’Hastière, arrêter l’héroïne sera compliqué. "J’ai 51 ans, je consomme depuis que je suis très jeune et j’ai la chance d’être toujours en vie. J’ai toujours bien aimé consommer. Non, je refuse de suivre les conditions." Son avocat a requis un sursis simple. Par certain qu’il l’obtienne puisque son client consommera à nouveau dès sa sortie de prison. "Il faudrait peut-être s’attaquer aux plus gros dealers! Moi, je ne suis qu’un clochard de bas étage. J’ai le loyer de mon logement social à payer et mes charges. Je ne mange quasiment pas. Je fais la manche pour pouvoir me payer mes doses", a expliqué le prévenu. Jugement le 24 mars.