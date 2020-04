68% du montant sont déjà récoltés. Des contacts ont été pris avec des écoles et des centres de formation

Situé rue de la Sablonnière à Dinant, le Jardin de la Grelinette est actif depuis février 2019 dans la production de légumes et petits fruits 100% écologiques. La structure a lancé un projet de financement participatif pour une serre à tomates pédagogique. 68% du montant nécessaire ont été récoltés, il reste 11 jours pour en atteindre la totalité.

Eric Bossart explique : " Ce projet a beaucoup de sens pour moi, surtout dans la période que nous traversons. Cultiver sans pesticides, c’est veiller à la santé des consommateurs et à la protection de l’environnement. Proposer des produits de goût à un juste prix, c’est renforcer l’économie locale et le circuit court, tout en faisant découvrir des produits inédits aux clients. Les semis de tomates sont réalisés, les 1ers plants poussent et attendent la serre afin d’être mis en pleine terre. Les contacts sont pris avec l’entreprise qui réalisera les travaux : il s’agit de #HCTSERRES, des personnes très sérieuses, avec du matériel réellement professionnel et un bon rapport qualité-prix. Sur le plan pédagogique, des contacts ont été pris avec des écoles et des centres de formation ; ils se poursuivront après la période de confinement. Un partenariat est construit avec mes amis Jean-Michel, initiateur de #INFOTOMATES, et Diego, collectionneur bien connu dans le milieu ; il permettra notamment de proposer davantage d’anciennes variétés de tomates, merci à eux."

Au sujet de l'aspect pédagogique, le défenseur du projet dit ceci : "Cette serre est une excellente opportunité pour sensibiliser nos petites têtes blondes aux aliments de qualité, à la découverte de produits goûteux, à l’importance de la biodiversité qui entoure la culture. Et cela débute très tôt, dès la maternelle où les 5 sens sont sollicités de manière étonnante. Pour les enfants de classes primaires, des ateliers pourront même être organisés. D’autre part, la culture de tomates anciennes présente aussi un réel intérêt pour les plus avertis, pensons notamment aux jeunes qui suivent des filières de formations en agriculture et horticulture. Ainsi, nous pouvons faire appel à des spécialistes qui viendront présenter leur passion de la tomate et les techniques de culture. Enfin, une serre pédagogique s’adresse aussi aux familles, qui souhaitent passer tout simplement un moment de douceur et de goût dans un endroit proche et inédit."

Le lien à suivre pour participer au projet via la campagne de crowdfunding via la plateforme CiLo du BEP: https://cilo.bep.be/fr/projects/serre-a-tomates-pedagogique

http://www.lejardindelagrelinette.be