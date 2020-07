Dans l'entité de Taviet, sur les hauteurs de Dinant à quelques kilomètres d'Achêne, des noms de rues viendront d'ici peu arborer les panneaux de signalisation. Jusqu'à présent, pour se rendre chez un habitant du village, il fallait s'en référer au numéro de l'habitation et taper, si besoin dans le gps « Taviet » et le numéro de la maison pour se rendre à l'endroit voulu. « Ce qui posait des problèmes pour la Poste et les services de secours », indique le bourgmestre Axel Thixon. « C'était le foutoir et il n'y avait plus vraiment de logique. Il y a notamment eu une vague de cambriolages il y a un petit temps et les policiers ne savaient pas où aller. » En concertation avec les habitations, sept noms différents ont été choisis pour baptiser les différentes rues : rue Saint-Rémy, rue de Taviet, rue Haie du Fornia, rue Baron d'Huart, rue du Bois Joli, rue de Gorimon et rue du Canal.