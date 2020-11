La Ville de Ciney et le CPAS ont décidé, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, de mettre sur pied une opération de solidarité pour soutenir les jeunes Cinaciens confrontés à l’enseignement à distance. Pour ceux qui rencontrent des difficultés financières pour imprimer ou faire imprimer leurs travaux et exercices, le CPAS et l’Administration communale ont décidé de mettre sur pied une opération de solidarité. « Cette action concerne tous les élèves et étudiants habitant l’entité de Ciney. Les travaux doivent être envoyés par mail à l’adresse : alice.tagnon@cpasciney.be. Les documents seront ensuite disponibles à l’accueil de l’Administration communale de Ciney. Les travaux seront imprimés rapidement et les étudiants recevront un mail lorsque leurs impressions seront réalisées », explique la Ville de Ciney.

Les enlèvements se feront du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.