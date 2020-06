Un trésor caché qui ne demande qu’à vous dévoiler ses plus beaux atouts. Comment ? En enfilant vos chaussures de marche à la découverte de la région et en sillonnant les nombreux chemins et sentiers des 7 communes des Vallées des Saveurs (Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze) !

Les Vallées des Saveurs dévoilent leurs nouveautés pour la saison 2020. La carte "Promenade en Condroz" sur les communes de Ciney, Hamois et Havelange, notamment. Cette carte IGN reprend 340 km de balades pédestres et 200 km de circuits VTT. A Ciney, 21 circuits pédestres dont 7 nouveaux au départ des villages de Haid, Serinchamps, Chevetogne, Biron et Ciney et 4 circuits VTT. A Hamois, 10 circuits pédestres dont 1 nouveau dans le bois didactique de Cheumont à Hamois et 3 circuits VTT. A Havelange, 18 circuits pédestres dont un nouveau circuit au Sawhis à Havelange et 3 circuits VTT. Les petits plus de la carte: les tracés des GR 575 et 577, de nombreuses nouvelles possibilités de liaisons entre les circuits et des pictos touristiques qui renseignent les restaurants, aires de repos, musées, attractions, …Conçus dans un esprit de quiétude et de sécurité, ces parcours balisés empruntent principalement des routes peu fréquentées ou sentiers à travers bois, campagnes et autres hameaux typiques.

Pour les connectés, tous les circuits sont téléchargeables sur le site www.valleesdessaveurs.be et via l’application sitytrail.com . Toutes les cartes sont disponibles via internet ou dans les bureaux d’informations de la région. Les prix varient entre 3€ et 7,50€. https://www.valleesdessaveurs.be/se-balader/brochures-cartes-sac-de-jeu . Envie d’en savoir plus sur les incontournables, les bonnes adresses gourmandes et de séjour, les activités en famille? Demandez gratuitement le nouveau guide touristique « Vallées des Saveurs 2020 », 128 pages richement illustrées.