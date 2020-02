Mufko a été confié aux soigneurs après avoir été retrouvé ne pesant plus que 1,7kg. Sa mère a été braconnée.

Fin juin 2019, le Domaine de Han a officiellement inauguré sa "Colline aux ours", tout nouvel espace destiné à accueillir trois nouveaux oursons bruns (Bjorn, Olof et Jojo), qui ont succédé aux deux autres ours bruns Marlène et Willy présents au parc depuis 27 ans.

Mais un petit nouveau a récemment rejoint ces trois pensionnaires depuis quelques mois. Il s'agit de Mufko, jeune rescapé qui a fait le voyage depuis la Slovaquie en septembre 2019 pour rejoindre Han-sur-Lesse, son nouveau foyer. "L’ourson a connu un début de vie difficile suite au braconnage de sa mère. Lorsqu’il a été découvert bébé dans la nature, il était orphelin et livré à lui-même. Il ne pesait plus que 1,7 kg. Il avait besoin de soins attentifs afin de reprendre des forces et de survivre", explique Anthony Kohler, responsable adjoint du parc animalier.



Mufko a été recueilli par un refuge spécialisé et sauvé de justesse. Ce refuge étant comble, il a été confié aux mains des soigneurs du Domaine des Grottes de Han. "Plus petit et craintif vis-vis des autres oursons, Mufko a mis du temps pour s’acclimater. Différentes étapes, étalées sur plusieurs mois, ont été nécessaires pour l’aider à s’adapter à ses nouveaux compagnons de vie. Dans un premier temps, les oursons ont fait connaissance dans le bâtiment jouxtant la Colline aux Ours, chacun dans leurs espaces respectifs. Ensuite Mufko a découvert seul la Colline aux Ours. Petit à petit, les soigneurs l’y ont mis tour à tour en contact avec un ourson différent, puis 2 oursons, pour finalement se retrouver au complet. Björn, Jojo et Olof, tous les trois assez brutaux dans leurs échanges, ont adopté au fil du temps une attitude plus douce à son égard. Cette longue période d’adaptation a porté ses fruits. Ils ont gagné sa confiance. Mufko a été accepté par toute la tribu", termine Anthony Kohler.