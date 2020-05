"Ces différentes taxes non perçues, pour un montant total de 743.000 euros , devraient pouvoir aider les indépendants ainsi que les citoyens dinantais à mieux affronter les difficultés financières auxquelles ils sont actuellement confrontés."

La commission des finances et des affaires économiques de la ville de Dinant se réunit ce lundi soir. Les représentants de la Liste du bourgmestre, celle emmenée par richard Fournaux lors des dernières élections, dont les représentants au conseil communal sont Alexandre Gilain, Olivier Tabareux, Niels Becker-Adnet, Margaux Pigneur, René Ladouce, Christophe Tumerelle, Victor Floymont, Alexandre Terwagne et Alain Besohé, va y soumettre plusieurs propositions. Si elles sont acceptées, elles seront ensuite débattues devant le conseil communal et approuvées ou non.

Pour les commerçants et les indépendants, une exonération de plusieurs taxes communales sera demandéecomme par exemple la taxe sur les terrasses et étals, la taxe de séjour, les taxes sur les spectacles et divertissements, la taxe sur la mise à l’eau des embarcations

"L'ensemble de ces taxes représente pour l'année 2020 un montant de 471.000 euros. Pour les particuliers, une renonciation de la taxe sur la propreté publique, pour un montant de 272.000 euros inscrit au budget 2020. Ces différentes taxes non perçues, pour un montant total de 743.000 euros, devraient pouvoir aider les indépendants ainsi que les citoyens dinantais à mieux affronter les difficultés financières auxquelles ils sont actuellement confrontés."

Afin de compenser ce manque de rentrées financières, le groupe LDB amène différentes propositions. Une diminution de 20% du traitement annuel des mandataires communaux, échevins et conseillers communaux compris, pour un montant de 67.000 euros. Une économie de 150.000 euros de frais de personnel suite à des départs non remplacés à l’heure actuelle. Une réduction de certaines dépenses suite à des frais de fonctionnement communaux réduits ainsi que différents subsides non utilisés pour des événements qui n’auront pas lieu cette année, pour un montant de 150.000 euros.

" L’utilisation du fond de réserve suite aux résultats positifs de la gestion communale des dernières années. Celui-ci s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, il serait plus qu’opportun de l'utiliser, car c’est aussi à ça que sert un fond de réserve. En tant que politique, il est de notre devoir d’agir humainement et d’aider nos concitoyens, qui sont aussi nos amis ou nos voisins, en bon gestionnaires de notre commune."