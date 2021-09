La Maison du tourisme a choisi la date symbolique du 27 septembre pour afficher publiquement sa nouvelle identité. Elle indique : "Cette date n’a pas été choisie au hasard, elle correspond à la Journée mondiale du tourisme portée par l’Organisation mondiale du tourisme. Son but ? Faire mieux connaître, mondialement, la valeur du tourisme sur les plans social, culturel, politique et économique ainsi que la contribution du secteur à la réalisation des objectifs de développement durable. Le thème de l’année 2021 met en lumière le pouvoir du « tourisme pour une croissance inclusive ». C’est l’occasion de porter le regard par-delà les statistiques du tourisme pour faire voir que, derrière les chiffres, il y a des personnes. Les avantages engendrés par le développement du tourisme permettent d’améliorer la croissance socioéconomique et la création d’emplois, la génération de revenus et le développement des infrastructures d’un pays. Et ces nombreux avantages socioéconomiques doivent eux aussi être accessibles à tous. "

La thématique de cette journée est en totale adéquation avec la nouvelle vision stratégique dont s’est dotée Explore Meuse en juin dernier. L’ambition de celle-ci est de de positionner le territoire comme une véritable destination, c’est-à-dire : une destination touristique inspirante, désirable qui rayonne au-delà des frontières nationales, une destination touristique sans fausse promesse, une destination où les retombées touristiques sont économiques, sociales et environnementales.

La Maison du tourisme joue d’emblée la carte de l’inclusion, car elle s’engage dans cette voie en emmenant avec elle l’ensemble des forces vives de qui la composent : habitants, institutions et opérateurs. On le sait, le tourisme joue un rôle majeur dans la mise en valeur de la culture, du patrimoine et de la fierté d’une région. Il a la capacité à favoriser un sentiment d’échange culturel entre étrangers et citoyens. La Maison du tourisme en est bien consciente. S’engager dans une croissance inclusive et durable pour la Vallée de la Meuse sera au cœur des actions qui seront développées au cours des dix prochaines années.

Ce plan d’actions débute dès le 14 octobre prochain, lors de la première journée de rencontre avec les opérateurs touristiques des 12 communes. Durant cette journée, ils auront l’occasion de participer au lancement de la nouvelle identité, comprendre l’offre de services à laquelle ils peuvent recourir, réseauter avec les opérateurs économiques de la région et proposer des actions qu’ils souhaitent voir naître sur le territoire d’Explore Meuse.

Le basculement identitaire de la Maison du tourisme aura donc lieu ce 27 septembre. Le nom des outils de communication sera adapté. Un nouveau site internet est mis en ligne sous www.exploremeuse.be et sera étoffé en prévision de la prochaine saison touristique. Sur les réseaux sociaux, c’est maintenant Explore Meuse qui s’affiche et le hashtag #exploremeuse qu’il faut utiliser pour s’immerger dans cette destination aux multiples facettes riche de 12 communes, 2 citadelles, 2 téléphériques, 7 vallées et 5 plateaux. Entre Meuse et merveilles, entre monts et vallées, Explore Meuse est un must en Belgique, ajustable à toutes vos envies.

Explore Meuse, c’est le nouveau nom de la Maison du tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant. Ce qui ne change pas, c’est l’incroyable diversité de la destination, située au cœur de la Wallonie et composée de 12 communes : Andenne, Anhée, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir.