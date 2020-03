Elle est en aveux d'avoir bouté le feu à son appartement.

On a frôlé le drame il y a une semaine, la nuit de mardi à mercredi, dans le centre de Ciney. Une explosion a eu lieu au premier étage d'un immeuble situé rue du Commerce, juste au dessus du magasin Proximus. Des portes ont été soufflées, des vitres ont volé en éclat et un incendie s'est déclaré. Les pompiers de Ciney et de Dinant sont rapidement intervenus sur place. Ils ont rapidement pu éteindre l'incendie et ont par ailleurs sauvé l'occupant du 2e étage. L'occupant du 1er, là où l'explosion a eu lieu, a quant à lui été grièvement brûlé. Emmené au CHD de Dinant, il a été transféré à l'hôpital des grands brûlés de la région de Charleroi.

Durant plusieurs jours, la cause de cette explosion est restée indéterminée. « On savait que l'immeuble n'était pas relié au gaz de ville », explique le parquet de Namur. Ce lundi matin, nous apprenons qu'une personne a été interpellée. « Nous avons un suspect. C'est la victime », poursuit-on au parquet de Namur. Sur place, les secours ont en effet remarqué la présence de bidons d'essence. Le carburant a été déversé dans le bâtiment du premier étage. « On ne peut pas dire si de l'essence a par ailleurs été répandu dans les communs. Toujours est-il que, selon l'expert, il suffisait de la moindre étincelle pour enflammer tout. Les vapeurs d'essence sont extrêmement explosives. »

Le principal suspect, un homme né au début des années 60, a été entendu par les forces de l'ordre vendredi en fin d'après-midi. Il est passé aux aveux. Il a reconnu avoir bouté le feu mais ne pensait pas que les événements prendraient une telle tournure. Il a été présenté à un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt du chef d'incendie volontaire d'un immeuble habité commis la nuit. Il comparaîtra ce mardi devant la chambre du conseil de Namur qui décidera de le maintenir ou non en détention préventive. On devrait également en savoir plus sur ses motivations à l'issue de son passage.