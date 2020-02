Un expert doit se rendre sur place ce mercredi matin.

Une explosion suivie d'un début d'incendie a eu lieu dans un immeuble de Ciney situé rue du Commerce, dans la nuit de mardi à mercredi vers 5h30, a indiqué le parquet de Namur. « Pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus. On n'a pas envoyé d'expert incendie sur place car il ne peut pas entrer dans l'immeuble tant que c'est chaud. On va faire cela ce mercredi matin », a précisé le parquet de Namur. Celui-ci devra déterminer les causes exactes des faits.

Les pompiers de la caserne de Ciney de la zone Dinaphi ont quant à eu pu maîtriser rapidement l'incendie. « Néanmoins, une personne a été emmenée à l'hôpital car gravement brûlée », a terminé le parquet de Namur.