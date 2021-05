Extorsion à la gare de Dinant : 30 mois avec sursis pour Dr. Jekyll et M.Hyde Dinant - Ciney S.M La victime, un jeune homme de 19 ans, a été agressée sans raison. © D.R

Un jeune homme de 19 ans qui attendait son train a été victime d’une extorsion avec violence et menaces, le 22 novembre 2020 à la gare de Dinant. Le prévenu, Ichif, était ivre lorsqu’il a commis les faits. Ce mercredi matin, il a été condamné à 30 mois de prison avec sursis probatoire. "Il a été mis à la porte de chez sa compagne après une dispute. Il a été se biturer à Bruxelles. Mon client, c’est Dr. Jekyll et M.Hyde. Il disjoncte quand il a bu ", a indiqué son avocat à l'audience. C’est en descendant du train qu’il a menacé ce jeune homme. "Il lui a demandé de l’argent et des cigarettes. Il a refusé de lui donner. Il lui a alors arraché son masque, l’a piétiné et lui a dit qu’il avait un couteau en poche sans toutefois le sortir", précisait le parquet de Namur. Le suspect a pu être identifié grâce aux vidéos des caméras de surveillance de la Ville et a été reconnu dans un panel photographique par la victime.