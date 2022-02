Une dame originaire de la commune d’Anhée s’est montrée trop curieuse, le 13 juillet 2017. Elle s’est connectée à un compte Facebook qui ne lui appartenait pas. Elle se retrouve, près de cinq ans plus tard, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Dinant. "Mon compagnon et moi étions dans le monde du parachutisme à cette époque. Ce jour-là, on était à Temploux et la météo était mauvaise. J’ai utilisé son ordinateur pour aller sur Facebook. Son profil (Ndlr : celui de la partie civile) s’est directement affiché", explique-t-elle.

La victime travaillait comme instructeur pour une société de simulation de chute libre. Le compagnon de la prévenue était son supérieur. Ce dernier avait repris son ordinateur de société après le licenciement de son employé, en mars 2016. "Mais l’employé n’avait pas supprimé ce qui était privé lorsqu’il a rendu ce PC", plaide la défense.

La connexion automatique à son compte Facebook était toujours active sur cet ordinateur, un an et demi plus tard. "Son profil s’est donc affiché ce jour-là et je me suis reconnectée plus tard à son compte avec mon téléphone. Je voulais simplement faire une capture d’écran pour montrer à mon compagnon qu’il ne tenait pas des propos très sympas à son égard. Je ne suis pas une pirate informatique", dit l’Anhétoise.

Celle-ci a été identifiée car un mail automatique a été envoyé à l’ancien employé lorsqu’elle s’est connectée à son compte via son téléphone. Le parquet a demandé une suspension simple du prononcé, la partie civile 1.000€ de dommages, pour cette "incursion dans la vie privée."