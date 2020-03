Il "jouait" à "chat-bite" et à "biloute" avec ses joueurs.

Le 19 janvier dernier, un ancien entraîneur de foot qui a été à la tête de plusieurs équipes de jeunes de la région durant sa carrière a comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de mœurs. Il était poursuivi pour des attentats à la pudeur commis sur quelques un de ses gamins qui jouaient alors en pré-minimes, entre 2011 et 2013, à Ciney et Jambes, notamment. Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Dinant lui a accordé une suspension probatoire. Pas de peine prononcée, donc mais il devra respecter toutes une série de conditions. Si ce n'est pas le cas, une peine de prison subsidiaire est prévue.

Lors de l'audience, le principal intéressé a reconnu avoir eu un comportement inadéquat. « Lorsqu'on faisait chat-bite », expliquait le prévenu. Soit des petites tapes au niveau des parties intimes. « C'était un jeu stupide. » Il arrivait également que le coach se retrouve en voiture avec certains de ses joueurs, voire même au cinéma. Lorsqu'ils étaient « turbulents », il jouait à « biloute », ce qui consistait à pincer le sexe de l'enfant. Mais tout cela les mettait logiquement mal à l'aise.

Sept joueurs faisaient partie de la liste des parties civiles. L'un d'eux a subi plus de faits. Dans le vestiaire, il arrivait que le coach fasse tomber sa serviette. Mais pour le prévenu, cela n'avait rien de sexuel. « J'ai moi-même été complexé quand j'étais jeune et je ne voulais pas qu'il reproduise la même chose que moi. » A une reprise, son coach a même glissé sa main sous ses sous-vêtements pour qu'il arrête de toucher à des instruments de sa voiture. « Il n'est pas parti en voyage rhéto à cause de ça car il ne voulait pas dormir dans un dortoir avec d'autres garçons. Il ne sait plus prendre un enfant dans ses bras, il a arrêté les sports collectifs et a eu des soucis avec sa petite amie », a indiqué son avocate.

La défense estimait pour sa part que tous les faits (à l'exception de la main sous le slip du jeune joueur) étaient plutôt des potacheries que des actes qui avaient pour but d'assouvir des pulsions. Une vision sans doute en partie partagée par le président du tribunal qui a aussi tenu compte de l'ancienneté des faits. S.M