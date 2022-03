Un Beaurinois né en 1987 poursuivi pour plusieurs viols et attentats à la pudeur commis sur au moins huit adolescents, entre 2008 et 2015, a écopé ce mercredi de cinq ans de prison avec sursis probatoire.

Une plainte déposée par deux frères a initié le dossier. Le prévenu s'est finalement présenté spontanément, en juillet 2015, à la zone de police Houille-Semois pour dénoncer les faits qu'il a commis. "On a un modus operandi à chaque fois similaire: des jeunes qui ont entre 11 et 14 ans qui croisent la route de cet homme, âgé de plus de 10 ans qu'eux, et qui les prend sous son aile", expliquait le parquet de Namur.

Le prévenu rusait pour arriver à ses fins en proposant par exemple à certains de ces ados, cadrés par leurs parents au niveau des jeux vidéo, de venir jouer chez lui. Il leur achetait des crédits pour évoluer dans les jeux en échange de faveurs sexuelles. D'autres faits ont été commis dans sa voiture, à la piscine ou encore en jouant à "action ou vérité". "J'ai moi-même été victime de faits de mœurs quand j'avais 15 ans et les études que je faisais à l'époque ont fait remonter cela à la surface. J'avais un besoin psychologique à assouvir et je l'ai fait comme cela", expliquait le prévenu, en aveux des faits.