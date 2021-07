Une nouvelle carte papier « Famenne à Vélo » vient d’être éditée ! Outre les 350 km de voies cyclables balisées de points-nœuds qu’elle comportait déjà, viennent s’ajouter 200 km de connexions supplémentaires vers les communes voisines. Ces nouveaux tracés seront balisés l’année prochaine dans le cadre de l’extension de ce système de balisage très pratique en province de Luxembourg et de Namur. De quoi ouvrir les possibilités pour les amateurs de balades à vélo.

Des travaux d’infrastructures sont en cours d’achèvement pour améliorer le revêtement de certains tronçons empruntés par les cyclistes. Au total, 8 lieux d’intervention sur les 6 communes du Pays de Famenne : travaux déjà réalisés à Durbuy (Bois de Chaplis, Rahet et Hoptai), Hotton (Chemin du Halage), Nassogne (Chemin de Binte, Chemin des Ardennes) et à Somme-Leuze (Rue Fond-desRoppes), travaux en cours à Marche-en-Famenne (Chemin du Rugby) et à Rochefort (Rue du Thier d’Ohet). Une enveloppe de près de 500.000€ a été accordée dans le cadre de la Mesure 7.5 (Fonds FEADER/Commissariat général au Tourisme/Parts locales) pour l’amélioration du revêtement, majoritairement sur la Dorsale Famennoise qui permet de traverser tout le territoire à vélo, de Houyet à Bomal (74 km). D’autres travaux d’amélioration conséquents seront prévus dans le cadre du Fonds d’Impulsion Communal de la Province de Luxembourg. Proposer des parcours de qualité, c’est la volonté de la « Clean Team Tourisme » qui veille à l’entretien du balisage des voies cyclables et des 24 trails !

Tout récemment le groupe « Parrains en Famenne » a vu le jour pour parrainer des parcours et informer la « Team » des éventuelles balises défectueuses. Un appel à d’autres candidats est lancé ! Cet été, place au ressourcement, à l’immersion en pleine nature et au dépaysement près de chez soi, en toute liberté ! Outre la beauté des paysages, la richesse du patrimoine naturel et architectural, les attractions touristiques remarquables, la qualité et la diversité des établissements, les savoureux produits locaux, c’est la convivialité et le grand air que l’on va chercher dans cette région aux portes de l’Ardenne. Tout y est mis en œuvre…

Carte papier « Famenne à Vélo » en vente (5€) aux bureaux d’information touristique et via la boutique en ligne : www.famenne-a-velo.be. 24 trails balisés à découvrir via www.trailenfamenne.be. Pour rejoindre le groupe « Parrains en Famenne, contactez info@famenne-a-velo.be ou info@trailenfamenne.be

Proche et dépaysante à la fois, la Famenne vous permet de bouger librement… La destination « sport, nature, loisir » fait tout pour choyer les amateurs de balades à vélo et de sorties trail. Une nouvelle carte vélo, des travaux sur les voies cyclables en cours d’achèvement, une Clean Team Tourisme disponible et le lancement d’un groupe Parrains en Famenne sont les récentes actions du Pays de Famenne et du GAL Romana.