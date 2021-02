Réaliser un petit achat avec un faux billet de 100 euros et récupérer la monnaie, bien réelle, celle-ci, c’est l’arnaque qu’avait mise sur pied un couple qui, entre le 30 avril et le 1er mai 2018, a écumé les régions de Rochefort, Marche, Hotton et Liège pour tenter d’amasser un maximum de liquidités.

Eric et Pauline (prénoms d’emprunt), avaient acheté les billets auprès de Patrick, dont Eric avait fait la connaissance à la prison d’Arlon. Le fournisseur avait acquis à l’étranger 60 faux billets de 100 euros pour un montant de 1500 euros. Pour la somme de 1000 euros, il a revendu 40 de ces billets au couple.

Entre le 30 avril et le 1er mai 2018, Eric et Pauline, 35 et 25 ans, ont réalisé de petits achats dans divers commerces : marchand de glace, magasins de nuit, stations-service, commerce d’alimentation, Quick, vendeur de muguet, centre de bien-être,. C’est en se rendant 2 fois dans le même magasin de nuit de Jemelle, qui avait repéré la fausse monnaie après un premier passage, que les membres du couple ont été interpellés par la police après avoir été identifiés grâce aux caméras de surveillance du commerce. Ils avaient écoulé depuis le début de leur périple 12 faux billets de 100 euros, il leur en restait 28. Si Pauline a tout de suite avoué (elle a affirmé ne pas connaître Patrick, le fournisseur de billets et ne l’avoir jamais vu), Eric a d’abord nié l’évidence avant de passer aux aveux. Le couple s’est séparé depuis cette aventure qui a mal tourné, une bonne chose, selon les avocats des deux intéressés.

Le tribunal correctionnel de Namur a accordé mercredi une suspension probatoire du prononcé de la condamnation à Pauline, alors que son compagnon, Eric, écope d’une peine de prison de 18 mois assortie d’un sursis de 5 ans. Patrick, le fournisseur de faux billets est condamné à une peine de 2 ans de prison. Un autre prévenu, qui avait reçu 15 faux billets en dépôt, écope d’une peine de 12 mois.