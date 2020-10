Fedasil indique : "Nous sommes à la recherche de nouveaux parrains ou marraines pour accompagner les demandeurs d’asile qui y résident. Sur base régulière, le parrain/la marraine et le demandeur d’asile se retrouvent pour se promener, cuisiner, faire du vélo ou simplement pour discuter. Ces rencontres contribuent à l’apprentissage de la langue, facilitent le contact avec l’extérieur et permettent, dès lors, une intégration plus rapide. Les parrains/marraines s'engagent à rencontrer au moins une fois par mois le demandeur d'asile. Le centre Fedasil se charge de fournir toutes les explications et le soutien nécessaire pour le bon déroulement du projet. En principe, le programme de parrainage se termine lorsque le résident quitte le centre, sauf si les deux personnes concernées choisissent elles-mêmes de rester en contact."

Infos : www.fedasil.be/fr/parrainage