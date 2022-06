L’été pointe doucement le bout de son nez mais cela n’empêche pas la ville de Ciney de déjà préparer son marché de Noël. Depuis ce vendredi, les inscriptions pour les artisans sont officiellement ouvertes.

Cette année, les Féeries du Parc n'auront pas lieu sur un mais sur deux longs week-ends : du 8 au 12 et du 15 au 19 décembre. 90 exposants supplémentaires par rapport à l’édition 2021 sont attendus. On en comptait 179 l'an dernier, 80% dédiés à l'artisanat. Les nouveaux artisans seront installés le long de la Drève des Capucins, et pour certains même, dans l'église des Capucins.

Les demandes de formulaire d’inscription sont à envoyer à l'adresse fdeville@ciney.be.