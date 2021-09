Deux membres d’une asbl rochefortoise, le représentant de celle-ci et la propriétaire d’une parcelle de terrain située à Buissonville étaient présents devant le tribunal correctionnel de Namur en juin dernier pour répondre d’infractions urbanistiques.

En automne 2017, L’ASBL La Ferme Le Nord s’installe à Buissonville sur un terrain de 2,7 hectares prêté par la propriétaire. L’objectif de ces trentenaires bruxellois est de faire pousser fruits, légumes et culture dans le respect de la nature et des humains. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’initiative et, intrinsèquement, les serres tunnels installées par les agriculteurs en herbe ne plaisent pas dans la région, les serres se retrouvent en effet rapidement lacérées. Une demande de permis pour établir le logement des cultivateurs, afin de surveiller la parcelle est rapidement introduite. Se basant sur la déclaration de Pierre-Yves Dermagne, alors échevin à Rochefort, les porteurs du projet prennent les devants et installent sur le terrain 2 containers maritimes, une caravane, une tiny house et un abri de jardin. Une éolienne suivra, ceci, alors que les permis sont refusés. Nouveau coup dur en mars 2018 : 300 arbres fruitiers sont vandalisés. Des clôtures seront également sectionnées par la suite.

Pour le parquet de Namur, c’est un véritable petit hameau qui a vu le jour en toute illégalité. Le substitut Herbay demandait la remise en état des lieux et réclamait une amende de 200 euros à multiplier par les décimes additionnels à charge de 2 membres de l’asbl, de l’association et de la propriétaire du terrain.

Les agriculteurs ne contestaient pas les infractions mais les justifiaient par le contexte d'urgence qui entourait le saccage régulier de leur site.

Ce lundi, le tribunal leur a accordé la suspension du prononcé de la condamnation mais a ordonné la remise en état des lieux. La propriétaire du terrain est acquittée.