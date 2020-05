David Rivir est ce que l’on appelle un intermittent du spectacle. En tant que régisseur, il a parcouru le monde, notamment avec le groupe Morcheeba. Alors qu’entre mars et août son agenda affichait complet en début d’année, il s’est vidé d’un coup au moment du confinement. "Je devais en effet travailler avec Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny, pour des dates européennes, j’étais impliqué dans un nouveau festival qui devait se tenir à Durbuy ou avec la tournée de Gims."

Comme près de 80.000 intermittents, le quotidien de David a été bouleversé du jour au lendemain. "Nous ne sommes ni indépendants ni salariés, nous sommes payés à la prestation. Dans ce cadre, je touche le chômage au palier le plus bas. Avec le Covid-19, ce sont près de 50.000 euros de prestations qui vont me passer sous le nez." Proactif, David tente de maintenir le bateau à flot et envoie chaque jour une dizaine de candidatures pour trouver un emploi d’appoint.

En attendant, il souhaite venir en aide aux commerçants dinantais, durement touchés également. "Nous sommes tous dans le même bateau. A l’occasion de la fête des mères, je me propose pour réaliser gratuitement des livraisons de commandes ou d’achats faits en ligne pour les commerçants de la région de Dinant. Tout cela avec masques, gants et visière, bien entendu. C’est une aide ponctuelle, d’autres initiatives sont en train de voir le jour au niveau de l’ADL ou du quartier Saint-Nicolas, notamment. Le but ? Inciter les gens à privilégier les commerces de leur zone et plutôt qu’ Amazon. Je suis libre et disponible samedi et dimanche." Infos : 0473/60.73.45

JVE