Objectif : inciter à acheter chez les commerçants cinaciens

Après avoir soutenu les commerçants en période de confinement en menant l’action « fête des mères à Ciney », la Ville de Ciney, en collaboration avec l'ADL - Agence de Développement Local- lance l'opération Papa à l’occasion de la fête des pères.





Le principe ? Du samedi 6 juin au dimanche 14 juin, 1000 mini ballotins de pralines cinaciens vont être distribués par les commerces participant lors de chaque achat d’un cadeau fêtes des pères (dans la limite du stock disponible). Objectif de l'action Papa pralines ? Inciter les clients à faire leurs achats fête des pères à Ciney parce que c’est à Ciney qu’il est possible de trouver le cadeau qui fera plaisir aux "papounets" de tous âges : vêtements, sous-vêtements, bijoux, décoration, parfums, massages, maroquinerie, vins, objets connectés, livres, séance photo, produits "nature", jeux vidéos…

Voici la liste des commerces participant : Point Nature - Ca va chemar - La Cave de David - Papeterie Grégoire - Bijouterie Eloy- L'art Home - Baudoin Hugues informatique - Sensations - Plume et coton - Imagic - L'âme des choses - Club - Just for man - Bijouterie Toussaint-Jadot - Le Prado - L'Absolu - Lugway - PointCarré - Dehalu or - Di - Mr Bricolage - Gavroche - The Wonder World