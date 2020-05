Les travaux reprennent. La circulation des véhicules sera interdite dans les 2 sens du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020.

A l'automne dernier, un important chantier a débuté pour moderniser la traversée de Sorinnes, sur les hauteurs de Dinant. Le chantier prévoyait la suppression des îlots centraux, la suppression de certains îlots latéraux et le déplacement d’autres îlots. Des étapes nécessaires pour gagner de l’espace afin de créer deux pistes cyclables sur la longueur du chantier pour relier l’école de Sorinnes. Des modification des zones de parking et de l’axe de la voirie ainsi que la rectification du virage afin d’obtenir des pentes plus raisonnables étaient aussi prévues.

Dès ce lundi, les travaux qui ont été stoppés durant l'hiver vont reprendre. La société « Les enrobés du Gerny » de Marche-En-Famenne est en effet autorisée à finaliser le chantier pour le compte du SPW. La circulation des véhicules y sera interdite dans les 2 sens du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020. « La zone de chantier s’étend du premier îlot en venant de Ciney, jusqu’à la station Q8. Les véhicules venant de l'autoroute/Achêne souhaitant rallier Dinant devront exclusivement emprunter le Froidvau. Ceux venant de Dinant vers Achêne devront évidemment faire le chemin inverse. Une signalisation adéquate sera mise en place afin de faciliter les déplacements. Le stationnement sera interdit le long de la Grand Route de Ciney pendant toute la durée des travaux », précise la Ville de Dinant.