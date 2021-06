Le commandant aviateur Stéphan Ronveaux, surnommé "Steph", vient de franchir, ce jeudi 10 juin 2021, le cap mythique des 4.000 heures de vol en F-16. Il devient ainsi le second pilote affecté au 2ème Wing Tactique de Florennes à rejoindre ce petit groupe très « sélect », après le commandant aviateur Marc « Charlz » Longle, le vendredi 29 août 2014. Il est le troisième pilote belge et le huitième au niveau européen pouvant ajouter cette prestation à son palmarès. Jusqu'à présent, seuls deux pilotes hollandais, deux pilotes danois et un pilote norvégien ont franchi ce cap symbolique.

Le commandant aviateur Stéphan « Steph » Ronveaux est entré à l’Ecole Royale Militaire comme élève-pilote en 1985 et en est sorti en 1990. De 1990 à 1992, il a terminé sa formation sur SF260 Marchetti avant de passer sur Alpha-Jet. Il a été breveté pilote à la Force Aérienne en septembre 1992. Après une conversion sur F-16 au 1er Wing de Beauvechain, il a intégré en milieu d’année 1993 la 2ème escadrille de Florennes. Il est ensuite devenu instructeur F-16 en 1998. Stephan Ronveaux a été affecté à la 350ème Escadrille en 2001 jusqu’en 2005 avant de rejoindre le TLP (Tactical Leadership Programme). En 2009, lorsque le TLP a déménagé vers la base aérienne d'Albacete en Espagne, le commandant aviateur Stéphan « Steph » Ronveaux a quitté le 2ème Wing Tactique pour le 1er Wing e Beauvechain pendant un an en qualité d’officier Ops&Trg. En 2010, il a réintégré le 2ème Wing Tactique de Florennes pour occuper la même fonction. Il a effectué sa première opération en 1997 et elles se sont succédées jusqu’à ce jour. « Steph » a volé sur F-16 presque toutes ces années sauf de 2008 à 2012 ou il a professé en qualité d’ instructeur sur Marchetti. A présent, il est toujours instructeur F-16 et espère encore pouvoir le faire quelques années.