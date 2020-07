Suite à la dernière réunion du Conseil National de Sécurité, les bourgmestres ont la liberté d'organiser l'obligation du port du masque dans les lieux ouverts au public. Ce jeudi, le bourgmestre de Florennes, Stéphane Lassaux a pris un arrêté en sens, applicable dès ce jour : "Dès aujourd'hui, le port d'un masque ou toute autre alternative en tissu couvrant la bouche et le nez est, obligatoire pour tout rassemblement de plus de 2 personnes à partir de l'âge de 12 ans sur la voie publique et dans des lieux clos et couverts accessibles au public sur le territoire de la Commune de Florennes". L'arrêté complet est visible sur le site de ville : www.florennes.be.

A Philippeville, la mesure n'est annoncée que sur la page Facebook de la commune, et concerne toutes les personnes se trouvant en rue, même seules, mais le territoire de l'application est concentré sur le centre-ville, le tour des deux places et le centre commercial.

Les autres communes de l'arrondissement n'ont pas encore communiqué à ce sujet, hormis Cerfontaine où le port du masques est obligatoire, depuis quelques jours déjà, sur site des Lacs de l'Eau d'Heure.