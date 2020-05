Pour ces élèves, l'année scolaire est terminée

Le Collège communal de Florennes a pris mardi la décision de ne pas reprendre les leçons pour les classes de 1ère et 2ème primaire pour l’ensemble de ses écoles communales.





Grégory Chintinne, échevin de l'enseignement, explique : "Le Conseil national de sécurité préconisait une reprise des cours au 25 mai 2020 dans le respect strict des conditions sanitaires et de sécurité. Sur avis de notre conseiller en prévention, suivant la superficie des classes dans nos écoles communales, il est impossible d'attribuer 4m²/élève de sorte à respecter la distanciation physique. Les conditions pour réaliser la rentrée ne seraient pas respectées. S’ajoute à la situation, l’augmentation de la fréquentation des garderies suite à la reprise de travail de nombreux parents. Soucieux de garantir la sécurité et la préservation de la santé, il nous parait évident de privilégier le bon encadrement des classes de 6ème primaire et des garderies."