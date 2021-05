Le RCS Onhaye, club de foot de D3 ACFF et l’Athénée Royal de Dinant-Herbuchenne ont choisi d’unir leurs forces pour proposer, dès septembre, une option foot-études pour les 3e et 5e secondaires technique de transition. Différente du foot-élite dont l’exigence peut rapidement briser les rêves d’enfants. "Ici, les garçons rentrent avec un niveau de commencement et seront évalués selon leur progression", explique Lionel Brouwaeys, directeur sportif du club.

Avec ce partenariat, le club de foot sera gagnant. En lançant cette option, il voulait donner des heures de formation supplémentaires à certains de ses jeunes. Mais de la demande, il y en a également à l’Athénée de Dinant-Herbuchenne. Pour pouvoir ouvrir cette option, un minimum de 12 élèves est requis. Une classe de 3e secondaire peut accueillir au maximum 26 élèves et 31 en 5e. Des pré-inscriptions ont déjà eu lieu. "On est déjà sollicités. Le papa d’un élève de 6e primaire a déjà demandé à avoir de la place pour son fils, dans plusieurs années", explique la préfète de l’Athenée.

Dès septembre 2022, l’option foot-études sera élargie aux 3e, 4e, 5e et rhétos. Huit heures/semaines sont prévues dans ce cursus : 6h de foot, 1h d’hygiène du sport et 1h de croquis. Balle au pied, les heures de cours seront axées sur l’apprentissage des gestes basiques et sur les positions. Les bases scolaires n’en seront pas oubliées pour autant. "La technique de transition est l’équivalent du général. Les cours de math, d’histoire, etc. sont similaires. Par contre, au lieu d’avoir une option latin ou artistique par exemple, les élèves seront en foot-études. Ils auront également trois heures de sports en plus. Il s’agit par ailleurs une grille à sciences fortes. Cela signifie que les élèves auront tout en main pour réaliser un parcours d’études supérieures ou universitaires par la suite. On ne voulait pas d’un diplôme bradé", poursuit Christelle Goris.

L’Athénée de Dinant-Herbuchenne dispose par ailleurs d’un internat qui peut accueillir 60 élèves. "Avec, à l’arrière, un terrain de foot qui va être réhabilité cet été et qui sera entouré de deux couloirs d’athlétisme."

Ce partenariat répond aussi à un manque dans la région. Pour trouver trace d’une option sports-études ou sports-foot-études, il faut se rendre à l’Athénée de Jambes et au Centre Asty Moulin qui collabore avec l’Arquet. (Ndlr : Un foot mais élites existe par ailleurs à Ciney.) "En transport en commun, quelqu’un de notre région met entre 2h et 2h30 pour faire un aller/retour. Ici, en dix minutes, il est arrivé à destination", conclut Christelle Goris.