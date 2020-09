Fusion Marche-Rochefort : "plutôt un pas en avant qu'en arrière" Dinant - Ciney Laurent Trotta © Poës

C’est une idée lancée par André Bouchat, le bourgmestre marchois. Si on fusionne les deux communes de Rochefort et Marche-en-Famenne, il y aurait 30.000 personnes à gérer (environ 18.000 à Marche et 12.000 à Rochefort). Pour le maïeur, ce serait un pas en avant plutôt qu’un en arrière.