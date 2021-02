Il y a des gens qui ont « un coeur gros comme ça » et qui sont presque gênés quand ils doivent solliciter quelqu’un pour obtenir un petit coup de pouce pour aider quelqu’un d’autre. Aurélien Rousseau est de ceux-là. C’est une annonce parue sur sa page Facebook qui a attiré notre attention mais il rechigne un peu à nous expliquer son action : "Je ne veux pas tirer la couverture à moi, je veux aider mais je veux aussi préserver au maximum ceux que j’aide".

En fait, sa sœur Stéphanie est victime d’une forme de cancer réfractaire aux différents traitements de chimiothérapie effectués jusqu’à présent. Une autre approche par immunothérapie a été préconisée par ses médecins mais le coût est énorme: près de 7.500 euros par cycle de traitement et 3 ou 4 de ceux-ci seront nécessaires.

Pour l’aider financièrement, Aurélien a, en peu de temps, mis sur pied une tombola qui permettra de remporter des maillots dédicacés de joueurs de football du Standard, du Sporting de Charleroi ou du Beerschot. Bien connu dans le milieu du foot, il n’a pas eu difficile à rassembler déjà quelques maillots dont celui, par exemple, du célèbre Zèbre, capitaine du Sporting Dorian Dessoleil. Mais d’autres sont déjà prévus pour le tirage: "Je n’aime pas appeler les joueurs pour les solliciter. Ce sont des proches des différents clubs qui, au courant de mon initiative, en parlent et me trouvent des maillots". Et des joueurs lui apportent un réel soutien comme Arnaud Bodart, le gardien du Standard. Entre autres. Parce qu’Aurélien, même s’il ne s’en vante pas, est quelqu’un d’apprécié dans son milieu.

Le geste d’Aurélien en appelle d’autres: une artiste peintre a offert une toile qui est mise aux enchères jusqu’au jour de la fête des amoureux, le 14 février. Ou, ce samedi matin, une promenade dans le village de Crupet (dans le respect, évidemment, toutes les mesures sanitaires) organisée par Aline. Une page Facebook « Ensemble on est plus fort - Soutien à Stéphanie Rousseau » a été créée. Elle propose les modalités pratiques pour la tombola ainsi que toutes les activités prévues dans les prochaines semaines.

Infos: La participation est de 5 euros, à verser sur le compte BE41 7320 1436 1610 (mettre en communication SSR + votre nom+ numéro de GSM).