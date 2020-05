La somme récoltée va permettre de réparer les dégâts, voire plus.

Le local et le lieu de stockage des Géants de Dinant à fait l'objet de vandalisme il y a une dizaine de jours. Trois mineurs, qui ont été interpellés sur place car ils dormaient dans le local lorsque les faits ont été constatés, ont déversé des sacs de confettis au sol et s'en sont surtout pris au matériel. Ce sont les Géants Guinguet et Cafonette qui ont le plus trinqué. « Leurs visages ont été violemment déformés, troués et abîmés. Cette réparation coûtera énormément pour nos maigres ressources. Or, cette année, nous devions participer à plusieurs sorties qui nous auraient permis de gagner suffisamment d'argent pour entretenir le matériel mais pas de le refaire complètement comme c'est le cas maintenant », expliquait-on du côté de la confrérie des Mougneux d’Coûtches de Dinant.

Un appel aux dons avait été lancé. Et la solidarité s'est mise en place. En effet, le photographe Jean-Pol Sedran et le conseiller communal Olivier Tabareux, qui tient également une boutique de meubles en tous genres, ont pu récolter la somme de 870€ grâce à la vente de matériel. Parallèlement à cela, plusieurs dizaines de versements de particuliers et d'autres associations folkloriques sont parvenus à la confrérie des Mougneux d’Coûtches de Dinant. En quelques jours, la somme totale récoltée avoisine les 2.500€. « On ne s'attendait pas à un tel élan de générosité », explique le secrétaire Frédéric Giaux. « Cela allait de 1€ à 200€. On a eu 75 dons, dont 68 qui proviennent tant de particuliers que d'associations de la commune comme le Comité de Quartier St-Nicolas, les Quarteniers de la Flamiche, les Veneurs de la Meuse, les Baignoires, etc. On a aussi eu des dons des Géants de Namur, de Flobecq, de Ath ou encore du parrain d'Adolphe Sax, Sébastien de Tramasure. On pensait que le folklore des Géants était un peu passé à Dinant mais ce n'est pas le cas. Cette somme va nous permettre de réparer les visages des deux Géants et, s'il reste un peu d'argent, de refaire les mains du Géant Adolphe Sax. »

Pour remercier les donateurs, les membres de la confrérie des Mougneux d’Coûtches de Dinant pensent déjà à leur dédier une couque de Dinant spéciale, pour leur rassemblement prévu en 2022.