La neige s’est invitée depuis quelques jours en Belgique. Ce jeudi, devant l’afflux de voitures, le Gouverneur de la Province de Liège et plusieurs bourgmestres ont interdit l’accès au public au site des Hautes Fagnes. Les bourgmestres de Manhay et Vielsam ont embrayé et ont également fermé la Baraque de Fraiture, site vers lequel s’étaient rabattus les amateurs de poudreuse. Depuis ce samedi matin, ce sont les voiries d’accès vers le massif forestier de la Croix-Scaille et la Tour du Millénaire qui sont inaccessibles en voiture. Après avoir constaté plus de 300 véhicules parqués et des embouteillages, le bourgmestre de Gedinne, Vincent Massinon n’a pas tardé à prendre un arrêté. Il est valable pour tout le week-end. Les promeneurs sont malgré tout les bienvenus, le site reste accessible à pied.