C’est une mère de famille touchée moralement qui s’est présentée ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour faire valoir son statut de victime. Début 2019, le solde disponible sur une carte de crédit et les comptes épargnes de ses très jeunes enfants ont été vidés.

L’auteur des faits : son compagnon de l’époque. En quelques mois, 24 retraits bancaires ont été effectués pour un montant total de 3.865€. « Madame a déposé plainte quand elle a vu que des retraits étaient effectués mais elle ne comprenait pas ce qu’il se passait car ses cartes étaient toujours dans son portefeuille », précise le parquet de Namur. Son compagnon, qui vidait les comptes, l’a même accompagnée au commissariat dans le cadre d’une seconde plainte. « En analysant les caméras de certaines banques, on a pu l'identifier. Elle l’a reconnu et lui a avoué les faits », poursuit le parquet.

Aujourd’hui, la victime veut être remboursée et réclame 1.000€ de dommage moral supplémentaires. L’escroc a déjà remboursé un peu plus de 900€ mais a depuis stoppé le dédommagement. « J’ai été en négatif et j’ai reçu des lettres d’huissier. J’avais la chance de travailler pour pouvoir rembourser ce négatif mais je me privais de manger », explique-t-elle. Quinze mois de prison sont requis. Jugement le 7 décembre.