Une vingtaine de couturières se sont impliquées dans la confection

Plus de 5000 masques ont été fabriqués à Gedinne en un peu plus de 2 semaines, annonce le bourgmestre Vincent Massinon, qui recommande le port du masque. La commune compte 4.600 habitants.

"L'initiative et la coordination sont communales. L'opération a été financée, principalement pour les élastiques, par le Rotary Gedinne-Wellin. Une grosse vingtaines de couturières locales sans qui rien ne pourrait se faire se sont impliquées dans la confection. Ces masques sont distribués gratuitement dans les commerces locaux, dans des paquets individuels et avec un mode d'emploi. Dans un premier temps, ils ont été distribués dans les homes de la région, aux aides ménagères ADMR et au personnel de la Zone de Police."