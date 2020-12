L’ASBL Art Research Institute propose un ouvrage inédit consacré à une construction reprise à l’inventaire du patrimoine de Wallonie : le Manoir de Strud (Haltinne). Il repose sur des recherches historiques et archéologiques menées par Hendrik Doperé et son fils Frans dans les années 1970 et suivantes.

Hendrik Doperé (1910-1995) trace la succession des différents feudataires et propriétaires depuis la maison qui fut à Colin de Ville à Stru au milieu du 14e siècle jusqu’au manoir de Claude Simon, actuel propriétaire depuis le 21 décembre 1961.

Le docteur en sciences Frans Doperé apporte sa propre expertise en réalisant une toute nouvelle étude d’archéologie du bâti en scrutant particulièrement les pierres qui donnent des informations utiles pour une meilleure compréhension de l’évolution de cette construction féodale particulière. Il s’agit d’un type de bâtiment trop peu étudié, qui touche à la fois au château et à la maison-forte, sans être ni l’un ni l’autre.

L’ouvrage compte aussi une subtile analyse des matériaux pierreux par le géologue et docteur en sciences Francis Tourneur. La publication est introduite par une préface de Philippe Destatte, Directeur général de l’Institut Destrée, qui replace cet ensemble architectural rural dans le contexte patrimonial wallon et aborde les questions liées au classement. Jacques Toussaint dresse l’histoire récente de cette propriété très largement appréciée et constitue un dossier iconographique sur le manoir.

© D.R.

Plus d’infos:

Art Research Institute asbl, 270, rue d’Enhaive, 5100 Jambes

Courriel : jacques.toussaint@artinstitute.be

Téléphone : 0032(0)495 50 43 62