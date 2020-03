La police a d'abord rappelé les règles, avant de sévir

La zone de police Lesse et Lhomme (Rochefort-Houyet) le rappelait pourtant sur sa page Facebook le 20 mars : " Appel particulier aux exploitants de gîtes, hôtels, campings qui doivent faire respecter la fermeture immédiate de leurs établissements (arrêté du gouverneur de province du 19/03/20)". Si les choses semblaient claires d'entrée de jeu, le soleil de ce week-end a attiré les visiteurs dans la région et la police a dû sévir.

Selon L'Avenir, une vingtaine de procès-verbaux ont été dressés ces dernières heures. La police locale possède en effet une liste des campings, hôtels et secondes résidences et s'est rendue à ces différentes adresses durant le week-end afin de faire respecter l'arrêté du gouverneur. Si certains ont avoué ne pas être au courant de la décision, d'autres ont prétexté le fait d'avoir payé une réservation. Les contrevenants ont donc d'abord été invités à partir et ceux qui ne se sont pas exécutés ont été verbalisés.