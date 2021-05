Les hospitalisations classiques Covid ont baissé de 24% au CHU UCL Namur. L’occupation aux USI reste par contre stable. On y note un patient de plus (18) par rapport à la semaine dernière. La pression reste donc importante pour les soignants et ne permet à l’établissement de s’organiser qu’au jour le jour. "Ce lundi, j’ai encore eu une réunion avec le directeur des soins infirmiers, les deux chefs de département (médecine interne et chirurgie), l’ingénieur de gestion en charge du bloc opératoire et la personne qui s’occupe de la gestion des lits", confie le directeur médical Benoît Rondelet. "On redessine la carte de l’hôpital en fonction des urgences à traiter, on ouvre alors de gros ou de petits blocs opératoire. On peut aussi aller chercher des ressources humaines expérimentées dans le petit quartier où se déroulent les interventions de jour."

Souci, le virus n’est pas la seule variable d’ajustement. Il faut aussi tenir compte de l’indisponibilité du personnel et c’est le plus inquiétant. "A Godinne, 31% des lits sont fermés, parce que l’on manque d’encadrement. On note de plus en plus de certificats longue durée pour des raisons psychologiques