Le programme de transplantation pulmonaire a rouvert à Godinne alors qu’il avait été officiellement fermé pendant quatre mois suite au Covid. "On peut même ajouter deux mois au cours desquels il y avait un tel engorgement des soins intensifs que les greffes n’étaient pas possibles", précise le directeur médical Benoît Rondelet. "Point positif, 50 % de celles qui ont pu être réalisées l’ont été dans le cadre d’un plan d’urgence et personne de la liste n’est décédé."

Seules 93 greffes ont pu être faites en Belgique, au lieu de 120. À Godinne, 12, pour une trentaine en 2019. "Cela représente près de la moitié de qui a été réalisé au niveau francophone (ndlr : 23). On est clairement le premier centre à ce niveau-là. Depuis six semaines, nous avons récupéré les chiffres moyens des précédentes années. Il y a quelques jours, nous avons même réalisé deux greffes simultanées qui ont mobilisé deux équipes de six chirurgiens, quatre anesthésistes et huit infirmiers. C’est du jamais vu." En Flandre, le programme de transplantation n’a pas été impacté par la pandémie, ce qui permet de nourrir certaines réflexions. "L’hôpital qui s’en charge a une énorme structure et de grosses capacités. On doit s’en inspirer pour regrouper des hôpitaux et créer des réseaux."

L’unité d’oncologie thoracique a par contre pu continuer à fonctionner normalement. Il faut dire que le cancer de poumon est le plus meurtrier chez les hommes et est le deuxième dans la liste côté féminin. "L’accès au médecin traitant était pourtant plus difficile, les délais pour des rendez-vous plus longs et des examens ont dû être reportés", explique la professeure en pneumologie Sebahat Ocak. "Finalement, contrairement à ce que l’on craignait, l’activité en 2020 n’a que faiblement diminué par rapport à 2019."

Grégory Piérard